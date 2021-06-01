Президент ФИФА поздравил азербайджанский "Нефтчи" с победой

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино направил письмо на имя главы Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровнага Абдуллаева. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте АФФА.

В письме глава ФИФА попросил передать его поздравления футбольному клубу "Нефтчи" в связи с победой в чемпионате Азербайджана, а также каждому, кто внес свой вклад в это дело.

Напомним, 19 мая "Нефтчи" обыграл в последнем туре "Карабах" с минимальным счетом 1:0 и завоевал титул чемпиона Азербайджана в сезоне 2020/21.