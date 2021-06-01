ВОЗ разрешила использовать китайскую вакцину от COVID-19 для экстренного применения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала китайскую вакцину от коронавируса COVID-19 Sinovac для экстренного применения в мире. Об этом сообщили сегодня в женевской штаб-квартире ВОЗ.

В организации отметили, что препарат отвечает всем международным стандартам безопасности. "ВОЗ сегодня утвердила вакцину Sinovac-CoronaVac для экстренного применения против COVID-19, предоставив странам, фондам, агентствам по закупкам и общинам заверения, что она отвечает международным стандартам безопасности, эффективности и производства", - приводит ТАСС сообщение ВОЗ.

Напомним, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 170 млн, из них более 3,5 млн человек скончались.