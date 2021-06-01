Путин оценил отказ США от санкций по "Северному потоку-2"

Президент Росси Владимир Путин приветствует заявления Вашингтона об отказе от введения санкций против "Северного потока-2". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президенту Путину известно об этих заявлениях из Вашингтона, и российская сторона эти заявления приветствует", - сказал он в ответ на вопрос журналистов о реакции российского ливера на сообщения о том, что американская сторона отказалась от санкций против реализации "Северного потока-2".

Ранее сообщалось, что "Газпром" сможет сэкономить $1 млрд в год на транспортировке газа в случае полной загрузки "Северного потока-2".