В Казахстане пройдут дожди, грозы и град

Согласно опубликованному Казгидрометом прогнозу, завтра на большей части республики сохраняется обширный циклон, который принесет в республику дожди с грозами и град.

Однако на севере страны, под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами усиление ветра, шквал, на юге – пыльная буря.

В Нур-Султане будет облачно, ночью возможна гроза, столбики днем покажут от 28 до 30 градусов, а ночью - 16-18 выше нуля.

В Алматы облачно, ночью ожидается 19-21 тепла, днем 32-34 со знаком плюс, в Шымкенте ночью будет дождь с грозой, ночью ожидается 19-21, днем 35-37 жары.