Лавров оценил ход переговоров по ядерной сделке в Вене

Участники переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе достигли существенного прогресса, констатировал глава МИД России Сергей Лавров, отметив, что окончательное решение еще не принято. О

"Переговоры идут, на них достигнут существенный прогресс. Но окончательного решения еще не принято", - сказал он, пояснив, что по-прежнему остаются вопросы, требующие политических решений в столицах наиболее заинтересованных государств, к которым прежде всего относятся Иран и США.

Министр также указал на то, что российская сторона, как и другие участники Совместного всеобъемлющего плана действий, старается создать максимально благоприятные условия для нахождения "развязок". "Переговорщики в Вене работают с прицелом на достижение результата как можно скорее", - цитирует Лаврова ТАСС.