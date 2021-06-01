Когда вакцинированным разрешат ходить без масок в Турции?

В Турции осенью могут разрешить не носить маски тем, кто привился от коронавируса, такое заявление сделал министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

"После того, как мы добьемся появления общего иммунитета населения, осенью может быть снято требование носить маски для тех, кто привился. Общий иммунитет будет достигнут летом, если вакцинирование будет реализовываться по плану", - приводит его слова телеканал NTV.

Глава Минздрава добавил, что коллективный иммунитет, по данным специалистов, может возникнуть после вакцинации 60% жителей страны.

Коджа подчеркнул, что власти намерены активно вакцинировать население с июня по сентябрь, если это удастся, то с осени Турция возвратится "к нормальной жизни".