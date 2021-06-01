Новак предупредил о "рисках высокой неопределенности" на рынке нефти

Хотя нефтяной рынок восстанавливается, риски неопределенности на нем все еще присутствуют, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на заседании мониторингового комитета ОПЕК+.

"Мы видим, что увеличился спрос, стабилизировались цены. Тем не менее, мы видим, что есть по-прежнему риски высокой неопределенности", - цитирует его ТАСС.

Напомним, мониторинговый комитет ОПЕК+ сегодня рекомендовал странам-участницам сделки оставить в силе принятый в апреле план по восстановлению нефтедобычи на 2,1 млн б/с в период с мая по июль.