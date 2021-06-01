Армения торпедирует экономические проекты России

Завершение Второй Карабахской войны решило многие стратегические вопросы России в Закавказье. Во-первых, снизилась напряженность между стратегическим партнером России Азербайджаном и союзником по ОДКБ Арменией. Во-вторых, на территории Нагорного Карабаха размещены российские миротворцы, что гарантирует сохранение стабильности и безопасности в этом регионе, и в целом исключает вероятность новых крупномасштабных столкновений. В-третьих, подписанный между лидерами Армении, Азербайджана и РФ трехсторонний меморандум от 9 ноября 2020 года открывает новые экономические возможности.

Открытие Нахичеванской дороги позволит России иметь дополнительный маршрут доставки товаров в Турцию (и обратно) в обход балканских стран-членов НАТО и находящейся в тесных отношениях с этим военным блоком Грузии. Этот коридор открывает перспективы наращивания товарооборота с Турцией и может использоваться Россией для дальнейшего транзита через турецкую территорию в Европу, что особенно актуально в момент, когда на Украине продолжается кризис государственности, а Беларусь может попасть под новые санкции ЕС, включая запрет транзита товаров и пассажиропотока через ее территорию.

Несмотря на все эти очевидные выгоды, у России не хватает возможностей ускорить реализацию проекта через Сюникскую область Армении. С середины мая со стороны Еревана участились провокации на границе с Азербайджаном. Армянские военнослужащие то обстреливают Шушу, то пытаются заложить мины в Кельбаджаре, то попросту вторгаются на азербайджанские территории. Власти в Ереване приводят любые доводы с тем, чтобы ответственность за дестабилизацию возложить на Баку. Но когда через пару недель руководство Армении объявляет о торпедировании разблокировки границ, становится понятно, какую цель преследовали эти провокации, и кому они на самом-то деле были нужны.

Сегодня Ереван официально объявил о приостановке работы трехсторонней комиссии России, Азербайджана и Армении по разблокировке границ. "На сегодняшний день работы комиссии не продолжаются, потому что для эффективной и результативной работы нужен соответствующий фон. Когда на границе такая ситуация, я не думаю, что возможна конструктивная работа на этой площадке. Контакты прервались на этой площадке, посмотрим, что будет дальше", - сказал и. о. вице-премьера Армении Мгер Григорян.

По его словам, "Ереван сделает все для того, чтобы ситуация на границе разрешилась мирными и дипломатическими средствами".

О создании трехсторонней комиссии стало известно 11 января на встрече лидеров России, Армении и Азербайджана в Москве. Она подразумевала рабочую группу на уровне вице-премьеров, которая должна заняться налаживанием транспортных и экономических связей между двумя закавказскими республиками.

Благодаря России армяне Карабаха получили открытую дорогу в Армению через охраняемый российскими силами Лачинский коридор. Планируемую Нахичеванскую дорогу тоже должны охранять сотрудники ФСБ России. Однако, несмотря на гарантии со стороны Москвы, Ереван препятствует разблокировке проектов, которые выгодны не только ей самой, как Лачинский коридор, но и ее соседям в лице России и Азербайджана.

Такое поведение руководства в Еревана не может быть оправдано внутриполитическими соображениями, ибо создает прецедент для возможных преемников Пашиняна. Его правительство, по сути, дезавуирует документ, под которым стоит и его подпись, и подпись Путина. Деструктивные действия в ущербам экономическим и стратегическим интересам Москвы нуждаются в должной оценке как со стороны МИД РФ, так и Кремля.