Британский коронавирус опасно мутировал в Японии

На западе Японии в городе Кобе у одного мужчины выявлен новый мутировавший штамм коронавируса.

Отмечается, что 50-летний мужчина не покидал Японию, мутация вируса произошла в его организме. Согласно генетическому анализу, новый штамм происходит от британского, он обладает тем же риском возникновения тяжелых симптомов и большой скоростью распространения, передает во вторник телеканал NHK.

Всего в Японии инфицированы с начала пандемии 750 тыс человек.