В Ингушетии грузовик врезался в поезд с нефтепродуктами

В Назрановском районе Ингушетии случилось ДТП - грузовик КамАЗ столкнулся с составом из цистерн с нефтепродуктами, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"КамАЗ на железнодорожном переезде в селе Плиево врезался в поезд с нефтепродуктами. В результате столкновения водитель грузовика получил различные травмы ", - рассказал он.

Водитель доставлен в больницу, утечки нефти из цистерны не произошло.

Выясняются причины произошедшего.