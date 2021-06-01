В Ингушетии грузовик врезался в поезд с нефтепродуктами
В Назрановском районе Ингушетии случилось ДТП - грузовик КамАЗ столкнулся с составом из цистерн с нефтепродуктами, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"КамАЗ на железнодорожном переезде в селе Плиево врезался в поезд с нефтепродуктами. В результате столкновения водитель грузовика получил различные травмы ", - рассказал он.
Водитель доставлен в больницу, утечки нефти из цистерны не произошло.
Выясняются причины произошедшего.
Вестник Кавказа
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