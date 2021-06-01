Источник рассказал о рекомендациях мониторингового комитета ОПЕК+

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ сегодня по итогам заседания рекомендовал странам-участницам сделки оставить в силе на июнь-июль план по восстановлению нефтедобычи, принятый в апреле. Об этом сообщил источник в ОПЕК.

"Без изменений. Рекомендация сохранить те же уровни", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, в апреле страны-участницы ОПЕК+ решили постепенно нарастить добычу нефти в мае - июле на 2,1 млн баррелей в сутки.