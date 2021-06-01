Жара в Узбекистане установила четыре новых рекорда за день

В Узбекистане 31 мая стояла аномальная жара, в результате поставлены температурные рекорды в четырех городах.

Жарче всего было в Бухаре - плюс 43, это на 2,7 градуса выше, чем в 1967 году. В Ургенче побит рекорд 88-летней давности, воздух прогрелся до 42,9 градуса, на 3,5 градуса выше, чем в 1933 году.

Также рекорды жара установила в Нукусе - плюс 41,2 градуса, на 1,7 градуса выше, чем в 2015 году и в Навои - 41 градус, на 0,5 градуса выше, чем в 1961 году, сообщает Узгидромет.

Отмечается, что первые дни лета также будут аномально жаркими в Узбекистане.