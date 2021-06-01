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Румыния открывается для иностранных туристов

Румыния открывается для иностранных туристов

Власти Румынии смягчили ограничения по коронавирусу с 1 июня, в том числе снимается запрет на въезд в страну иностранных туристов.

Туристам чтобы приехать в Румынию нужно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, переболеть COVID-19 меньше 90 дней назад или быть вакцинированными, пишет РИА Новости.

Также в стране разрешили проводить массовые мероприятия на открытом воздухе, собираться группами до восьми человек, праздновать свадьбы, крестины и юбилеи. Заполняемость залов театров, кинозалов, концерт-залов повысили до 70%. Тоже самое касается ресторанов, спортзалов, фитнес-клубов, закрытых бассейнов.

В Румынии возобновляют работу ночные клубы, бары и дискотеки.

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