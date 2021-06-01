Власти Армении признали послевоенный рост преступности

В Армении после поражения во Второй Карабахской войне наблюдается рост преступности, об этом заявил замглавы полиции Ара Фиданян.

По его словам, власти ожидали, что это произойдет, передает Sputnik Армения.

Фиданян констатировал, что после войны активизировался незаконный оборот оружия и боеприпасов. Он пояснил, что правоохранители ведут масштабную профилактическую работу, и за прошедшее время уже было добровольно сдано большое количество оружия.