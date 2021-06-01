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Минздрав: российские вакцины не провоцируют тромбов

Минздрав: российские вакцины не провоцируют тромбов

Все российские вакцины от коронавируса не вызывают тромбов, а защищают от них, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РФ во вторник.

"У российских вакцин не выявлено рисков тромбообразования. Напротив, вакцинация защищает от риска тромбообразования, которое является частым осложнением новой коронавирусной инфекции", - уточнили в Минздраве.

Напомним, есть мнение, что вакцина AstraZeneca повышает риск тромбозов.

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Вестник Кавказа

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