Минздрав: российские вакцины не провоцируют тромбов

Все российские вакцины от коронавируса не вызывают тромбов, а защищают от них, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РФ во вторник.

"У российских вакцин не выявлено рисков тромбообразования. Напротив, вакцинация защищает от риска тромбообразования, которое является частым осложнением новой коронавирусной инфекции", - уточнили в Минздраве.

Напомним, есть мнение, что вакцина AstraZeneca повышает риск тромбозов.