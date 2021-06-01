"Азербайджанские авиалинии" станут чаще летать в Москву

"Азербайджанские авиалинии" увеличивают число специальных рейсов по маршрутам Баку-Москва и Москва-Баку (аэропорт "Домодедово"), такое сообщение опубликовано на сайте компании.

"С 14 июня к двум еженедельным рейсам (по средам и воскресеньям) добавится еще один рейс - по понедельникам", - сказано в нем.

Билеты на эти рейсы можно купить на официальном сайте www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах перевозчика.

Подробнее с правилами перелетов в условиях действующих эпидемиологических ограничений можно ознакомиться на сайте AZAL.