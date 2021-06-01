Израиль впервые за 12 лет сменит премьер-министра?

Глава израильской партии "Еш Атид" Яир Лапид намерен сегодня уведомить президента Израиля Реувена Ривлина о том, что ему удалось сформировать правительственную коалицию по итогам прошедших 23 марта выборов вместе с рядом других партий, включая "Ямину", лидер которой Нафтали Беннет станет первым в ротации на пост премьер-министра, - передает государственное израильское радио Kan.

По его сведениям, после формального уведомления президента и спикера, голосование о доверии новому составу кабинета министров в Кнессете (парламенте) должно быть назначено в недельный срок, то есть до 9 июня.

Источники Kan уточняют, что из канцелярии Ривлина Лапида предупредили, что в его коалиционной заявке должен быть указан состав кабмина, при этом глава "Еш Атид", получившей 17 мандатов в парламенте, может первую часть своего срока занимать пост вице-премьера, а Беннет, партия которого получила всего семь кресел в Кнессете, в это время будет возглавлять кабинет.

У Лапида на формирование кабмина остается лишь около 36 часов, и сейчас, на последнем этапе переговоров, у него появились затруднения.

Напомним, Биньямин Нетаньяху непрерывно находится у власти в Израиле с 2009 года.

Предыдущее правительство Израиля было сформировано 17 мая прошлого года по итогам прошедших 2 марта того же года выборов в парламент. Однако уже в декабре Кнессет был автоматически распущен из-за истечения сроков утверждения госбюджета, досрочные выборы назначили на 23 марта.

Пятого мая Реувен Ривлин поручил Лапиду сформировать правительственную коалицию после того, как с этой задачей за предоставленные ему 28 дней не справился Нетаньяху, партия "Ликуд" которого набрала больше всех мест по итогам выборов. У Лапида также есть 28 дней. Если и он не сможет сформировать правительство, то право выбрать депутата, который получит мандат на создание кабмина, перейдет всему составу Кнессета на три недели. Если и эта попытка провалится, то Кнессет 24-го созыва будет автоматически распущен, а через 90 дней пройдут новые выборы - уже пятые в Израиле за два с половиной года.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" политолог, инженер-нефтяник, политический консультант Юрий Бочаров, уход из власти Биньямина Нетаньяху и партии "Ликуд" в определенной мере изменит жизнь Израиля, хотя и не во всех сферах. "Во внешней политике вряд ли что-то кардинально изменится. Те, кто были друзьями, друзьями останутся, то же самое с врагами. Кто бы ни был у руля Государства Израиль, на внешнем направлении курс остается одним и тем же. Тем более, что первую часть каденции у руля будет ультраправый Беннет, который вряд ли уйдет от основного курса, проводившегося Нетаньяху", - сказал он.

"В плане экономики могут произойти большие изменения. В первую очередь, это связано с тем, что два года страна жила без бюджета и год жила при коронавирусе, на борьбу с которым были направлены огромные бюджетные средства. Сейчас, когда вирус уже победили, страна должна начать жить по-новому, ей придется решать проблемные экономические вопросы. Кстати, если у оппозиции все получится в Кнессете, то новый бюджет будет формировать Авигдор Либерман, тоже политик с правым уклоном. Ему понадобится определить, где взять деньги, чтобы поддержать экономику? – это будет самый главный вопрос для нового правительства", - обратил внимание Юрий Бочаров.

"Проблема этой коалиции в том, что в нее вошли политики очень правые, очень левые и центристы. У этих партий слишком разные взгляды на внутреннюю жизнь и на взаимоотношения как между собой, между израильтянами, так и с палестинцами и с арабским окружением. В этой связи, чтобы начать работать и сосуществовать, новая коалиция даже приняла решение в ближайшее время не выносить на обсуждение политически выгодные той или иной партии вопросы, чтобы не входитm в конфронтацию с партией другого толка. Поэтому, скорее всего, новое правительство будет заниматься одним вопросом: внутренним бюджетом и выводом страны из кризиса без принятия кардинальных решений, затрагивающих интересы отдельных слоев общества, как правых, так и левых", - ожидает политолог.

"По сути, просуществует эта коалиция недолго, хотя и выполнит свою самую главную задачу – воплотит в жизнь лозунг, с которым они шли на выборы: "Только не Биби". Если им удастся демократическим путем отправить Нетаньяху в отставку, это будет большое достижение коалиции. Хотя не стоит ждать, что это произойдет очень просто. Я думаю, что мы еще в ближайшие пару дней, а может, и недель, увидим различные катаклизмы на нашем политическом олимпе, и в обществе тоже. Я думаю, что штурм Капитолия покажется детским лепетом по сравнению с тем, что может развернуться в Израиле при такой смене власти", - подчеркнул Юрий Бочаров.