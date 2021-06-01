Япония приступила к вакцинированию участников Олимпиады

В Японии начали вакцинировать атлетов, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио, сообщает издательство Associated Press со ссылкой на японский НОК.

В комитете указали, что в первый день от коронавируса привились около 200 спорстменов.

К вакцинации атлетов в Японии приступили после того, как лишь 2-3% общего населения страны получили обе дозы противокоронавирусной прививки.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что к началу игр планируется привить не менее 75% участников, которые будут жить в олимпийской деревне.