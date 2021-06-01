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Дания не пустит российских болельщиков на матч Евро-2020

Дания не пустит российских болельщиков на матч Евро-2020

Руководство Дании отказалось пускать болельщиков из России на матч группового этапа Евро-2020 в Копенгагене.

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев в письме гендиректору УЕФА Мартину Каллену уже выразил обеспокоенность этим решением датчан.

В письме отмечается, что в РФС возмущены ситуацией вокруг недопуска российских болельщиков, которые приобрели билеты на игру против сборной Дании, сообщает Sports.ru.

В РФС потребовали изучить возможность решения проблемы с допуском россиян на игру.

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Вестник Кавказа

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