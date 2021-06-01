Сертификаты вакцинации начали выдавать семь стран Евросоюза

Семь стран Евросоюза с 1 июня выдают сертификаты вакцинации, сообщает Еврокомиссия.

"Уже сегодня семь государств-членов - Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша - начали выдавать первые сертификаты ЕС, в то время как некоторые страны решили запустить цифровой сертификат только тогда, когда все функции будут развернуты по всей стране", - говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном во вторник.

Напомним, сертификаты должны облегчить свободное передвижение граждан по ЕС.