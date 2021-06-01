Женщина пострадала при взрыве в магазине в Назрани
Взрыв газа произошел сегодня в магазине в Назрани, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МЧС по республике.
В 11.45 мск в дежурную смену ведомства поступил сигнал о том, что на пересечении улиц Картоева и Тангиева произошло ЧП.
На месте событий пожарно-спасательные подразделения установили, что в магазине произошел хлопок газовоздушной смеси, от которого загорелись потолок и крыша. Площадь пожара достигла 6 кв м.
"В результате происшествия пострадала женщина 1964 г.р. Причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются", - пояснили в ведомстве.
В тушении участвовали силы и средства ГУ МЧС по Ингушетии в количестве 12 человек и три единицы техники, а также спасатели поисково-спасательного отряда "Эрзи" в количестве трех человек и одна единица техники.
Вестник Кавказа
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