Аэропорт Грозного удвоил пассажиропоток

Пассажиропоток международного аэропорта "Северный", расположенного в Грозном, за период с января по апрель вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 194 тыс человек, об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Количество самолетовылетов за это время увеличилось в 1,9 раза, достигнув 917, передает "Интерфакс".

Объем перевезенных грузов и почты за данный период возрос на 30% до 200,7 т.