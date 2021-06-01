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В Узбекистан прибыла очередная партия российского "Спутника V"

В Узбекистан прибыла очередная партия российского &quot;Спутника V&quot;

Узбекистан получил новую партию противокоронавирусного препарата "Спутник V", сообщает пресс-служба Минздрава республики.

По данным ведомства, в страну доставлено 70 тыс доз первого компонента вакцины. В апреле в общей сложности Узбекистан получил 100 тыс доз российского препарата.

Таким образом, резерв вакцин в Узбекистане достиг более 4,3 млн доз. В министерстве подчеркнули, что в настоящее время в процессе вакцинации использовано более двух млн доз препаратов.

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Вестник Кавказа

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