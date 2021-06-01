Глава Минздрава Грузии заболела коронавирусом

Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заразилась COVID-19, об этом рассказали в пресс-службе министерства.

Чиновница чувствует себя хорошо. Она ушла на самоизоляцию, но продолжает работать в удаленном режиме. Отправлены на карантин и те сотрудники ведомства, которые контактировали с ней, передает Sputnik Грузия.

Напомним, 23 марта Тикарадзе сделала прививку от коронавируса британо-шведской вакциной AstraZenecа.