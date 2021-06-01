Узбекистан возьмет на вооружение опыт России в надзоре за платежными системами

Центробанк Узбекистана планирует перенять опыт Центробанка России в сфере надзора за платежными системами, об этом на ПЛАС-форум "Банки и ритейл: Цифровая трансформация и взаимодействие" в Ташкенте сказал заместитель председателя узбекистанского ЦБ Илхомжон Абдугафаров.

"В настоящее время регуляторами двух стран ведется работа по подписанию меморандума о взаимопонимании в области надзора и наблюдения за платежными системами и участниками рынка платежных услуг", - заявил он, пишет Sputnik Узбекистан.

Документ определит порядок взаимодействия и обмен данными между сторонами в сфере развития платежных систем.

"Следуя политике открытости рынка и создания равных условий, ЦБ поддерживает как местные стартапы, так и привлекает в страну использование финансовых и организационных возможностей для ускорения цифровизации в Узбекистане", - подчеркнул Абдугафаров.

В 2020 году в Узбекистане вступил в силу в силу закон "О платежах и платежных системах", прозрачность системы помогла увеличить число участников на рынке платежных систем с 4 до 25.