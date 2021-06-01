"Так не относятся к близким друзьям": Немецкий депутат о прослушке США политиков ЕС

Депутат берлинской Палаты представителей Гуннар Линдеманн считает, что Германии следует пересмотреть отношения с США из-за прослушки немецких депутатов.

"В прошлом было множество свидетельств того, что США прослушивали немецких политиков и их телефоны. Так не относятся к близким друзьям. Мы, немцы, должны об этом предельно ясно сказать США. Мы не можем мириться c тем, что политиков дружественных государств используют в своих целях. Возможно, нам следует в будущем смотреть на США немного более скептически и более отдаленно, тем более что в последнее время США несколько раз вмешивались в интересы Германии, например, (при санкциях против - прим. ред.) "Северного потока-2"", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

Напомним, ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Агентство национальной безопасности (АНБ) при поддержке Дании следила за немецкими политиками, включая канцлера Ангелу Меркель, президента Франка-Вальтера Штайнмайера и другими высокопоставленными европейскими лицами, включая ФРГ, Швецию, Норвегию и Францию.

Комментируя сообщение немецкой газеты, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что "это только вершина айсберга", и на самом деле "ситуация намного более страшная для самих стран — членов НАТО".