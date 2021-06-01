Глава ЦБ: госдолг Армении нарушил фискальные правила

Государственный долг Армении в прошлом году существенно вырос из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил на совместном заседании постоянных комиссий парламента Армении во время предварительного обсуждения годового отчета об исполнении госбюджета на прошлый год глава Центробанка РА Мартын Галстян.

Он пояснил, что налоговые поступления относительно предыдущего года сократились приблизительно на 5,4%, а расходы - выросли на 16,3%.

По словам Галстяна, государство финансировало антикризисные меры с привлечением значительных средств, в итоге превысивших запланированную сумму.

"В результате проведенной налогово-бюджетной политики дефицит государственного бюджета увеличился до 5,4% ВВП, а бремя государственного долга по отношению к ВВП значительно увеличилось - примерно на 13,5%, и составило 63,5%, превысив 60% порог, установленный фискальными правилами", - приводит слова главы ЦБ Армении News.am.