В Кремле не назвали дату возобновления авиасообщения с Египтом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не назвал дату возобновления авиасообщения с египетскими курортами.

По словам представителя Кремля, решение по итогам инспекционных поездок, которые были ранее, примет оперативный штаб правительства.

"После того, как будут сделаны все доклады в оперативный штаб правительства, именно штабом будет принято соответствующее решение", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь также подтвердил, что в Хургаду и Шарм-эль-Шейх приезжали с проверками специалисты из России. По его словам, принятие даты возобновления авиасообщения с Египтом является "целиком и полностью прерогативой оперштаба".