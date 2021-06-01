В Кремле не назвали дату возобновления авиасообщения с Египтом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не назвал дату возобновления авиасообщения с египетскими курортами.
По словам представителя Кремля, решение по итогам инспекционных поездок, которые были ранее, примет оперативный штаб правительства.
"После того, как будут сделаны все доклады в оперативный штаб правительства, именно штабом будет принято соответствующее решение", - приводит слова Пескова РИА Новости.
Пресс-секретарь также подтвердил, что в Хургаду и Шарм-эль-Шейх приезжали с проверками специалисты из России. По его словам, принятие даты возобновления авиасообщения с Египтом является "целиком и полностью прерогативой оперштаба".
Вестник Кавказа
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