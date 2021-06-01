Лукашенко: Россия поставит в Беларусь современное вооружение

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал поставки в республике современного российского оружия.

"Россия поставит в Беларусь современное вооружение. Об этом президент страны рассказал сегодня на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества, комментируя итоги переговоров в Сочи. По словам Александра Лукашенко, одна из тем касалась кооперации в военно-промышленном комплексе, в том числе поставок современного вооружения в Беларусь", - пишет во вторник издание "СБ. Беларусь сегодня".

Условия поставок вооружения еще не определены.

Также Лукашенко отметил, что "никаких обсуждений в плане переброски вооруженных сил России на постоянной основе, создания каких-то баз - об этом даже речи не шло". По его словам, в этом нет необходимости в настоящее время. "Будет какая-то настороженность, будем мы видеть активизацию в НАТО, вплоть до военного конфликта, в течение суток (базы у нас, аэродромы и прочее определены) российские подразделения и войска будут переброшены в Беларусь", - заявил белорусский лидер.

Он поручил проработать вопрос о том, что из современного российского вооружения прежде всего необходимо Беларуси.