Скоростной интернет до конца года получат более 400 соцучреждений Ставрополья

До конца текущего 2021 года высокоскоростной интернет придет в более чем 400 социально значимых объектов на Ставрополье, - сообщили сегодня в Минсвязи края.

"На 2021 год запланирован самый большой объем работ: предстоит подключить 419 социально значимых объектов. На сегодняшний день линии связи проложены к 108 объектам, и чтобы ускорить процесс, связисты уже начинают проверять работоспособность установленного оборудования", - рассказал замминистра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Денис Курашов, передает "Это Кавказ".

До конца года к социально значимым объектам будет проложено более 300 км оптоволоконных кабелей, а развитие телекоммуникационной инфраструктуры позволит обеспечить амбулаториям и образовательным учреждениям доступ к сети на скорости от 10 до 100 Мбит/с.

Всего до конца 2022 года бесплатным доступом в интернет планируется обеспечить более тысячи учреждений Ставропольского края, в числе которых - фельдшерско-акушерские пункты, школы и колледжи, сельсоветы, пожарные части, а также объекты культуры.