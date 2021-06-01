Кубань оказалась лидером по количеству невыездных должников

В списках невыездных из-за неоплаченных долгов на данный момент находятся более 5 млн россиян, больше всего таких должников на Кубани.

"На 1 мая количество действующих постановлений о временном ограничении права на выезд должников из Российской Федерации, вынесенных должностными лицами территориальных органов ФССП России, составило 5,1 млн", - сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП), передает ТАСС.

Краснодарский край лидирует по числу невыездных - 381,4 тыс человек. Второе место заняла Башкирия - 360,5 тыс невыездных должников, третье - Москва, 227,6 тыс невыездных.

На эти три региона приходится почти пятая часть всех невыездных в России. При этом каждый десятый из невыездных - должник по алиментам.