ВЦИОМ: 71% россиян поддерживает замену трудовых мигрантов заключенными

Опрос социологического центра ВЦИОМ показал, что большинство россиян согласны с привлечением к работам заключенных вместо мигрантов.

Всего 71% высказался за замену мигрантов на стройках заключенными, из них 33% полностью поддерживает идею, 38% - скорее поддерживают. Против такой замены оказался 21% респондентов.

Россияне считают, что привлечение заключенных к работам необходимо по следующим причинам: для "возмещения ущерба пострадавшим" (21%), "пусть отрабатывают свои преступления и свой хлеб" (21%), "будут приносить пользу обществу и государству" (15%), "их кормят с наших налогов" (13%), "работа поможет исправиться" (10%).

О том, что такая мера вернет страну во времена ГУЛАГа напомнили 12% россиян. Также противники идеи привлечения зэков на стройки считает, что преступники "должны быть изолированы от общества" (17%).

В мае глава ФСИН Александр Калашников предложил заменить мигрантов на стройках зэками, идею поддержали многие профильные ведомства.