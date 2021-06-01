Мехрибан Алиева поздравила всех детей Земли с Днем защиты детей

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поздравила всех детей с отмечаемым сегодня праздником - Международным днем защиты детей.

"Сегодня - 1 Июня - Международный день защиты детей. Искренне поздравляю всех детей по случаю этого светлого, прекрасного дня!" - обратилась она.

"Желаю каждому ребенку на Земле крепкого здоровья, любви, радости, добра, беззаботного детства и счастливой жизни! Пусть Всевышний оберегает детей от всех бед и невзгод!" - пожелала Мехрибан Алиева.