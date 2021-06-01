Ремонт дороги в Миллеровском районе будет контролировать прокуратура

Администрацию Миллеровского района Ростовской области через суд заставили отремонтировать разбитую дорогу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

На неудовлетворительное состояние дорожного полотна в прокуратуру пожаловались местные жители – тем более, что дорога ведет в слободу Нижненагольненскую к школе. В надзорном ведомстве проверили данные и удостоверились, что контроль за состоянием дороги и ее ремонтом возложен на местный муниципалитет, - передает "АиФ-Ростов".

Главе администрации внесли представление, однако это не дало результата. После этого ведомство обратилось в суд, обязавший муниципалитет привести дорогу в надлежащее состояние. Исполнение решения суда будет находиться на контроле прокуратуры, - говорится в сообщении.