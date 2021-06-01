В Грузию проник южноафриканский штамм COVID-19

В Грузии подтвердился первый случай южноафриканского штамма коронавируса.

"Подтверждаю, что лабораторно один случай так называемого южноафриканского штамма выявлен. ВОЗ рекомендует не использовать слова "южноафриканский", "индийский", "британский" и так далее, чтобы не было дискриминации, и пользоваться их сокращенными аббревиатурами", - сообщил во вторник на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, пишет Sputnik Грузия.

Штамм выявили у гражданина Грузии, побывавшего в Дубае, он уже выздоровел. Все его контакты исследованы, результаты их тестов отрицательные.

Южноафриканский штамм был выявлен в сентябре 2020 года, в Грузии - 1 июня 2021 года. Британский штамм впервые выявлен в декабре, в Грузии - в конце февраля. Большая часть инфицированных больных в Грузии заражены британским штаммом. Индийский штамм проник в Грузию 27 мая.

Напомним, 1 июня ВОЗ предложила использовать буквы греческого алфавита для названия новых штаммов коронавируса.