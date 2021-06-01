В Узбекистане могут отменить вступительные экзамены в вузы

Власти Узбекистана планируют избавиться от практики зачисления абитуриентов в вузы по результатам вступительных испытаний. Об этом заявил глава управления ГЦТ Фарход Мирзаев.

Он отметил, что решение об изменении системы зачисления в вузы передано на рассмотрение в соответствующий орган. "Если оно будет принято, мы откажемся от вступительных экзаменов и постепенно введем прием студентов в вузы на основе результатов экзаменов, сдаваемых в школах", —приводит слова Миразева Спутник-Узбекистан.

По его словам, данное новшество правительство внедрит в четырех регионах, а затем и в других областях республики.