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Воздушная гавань Сочи признана лучшим аэропортом года

Фото пресс-службы администрации Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

Международный аэропорт Сочи стал лауреатом национальной авиационной премии "Крылья России-2020" и завоевал титул лучшего в стране в номинации "Аэропорт года", - сообщает пресс-служба администрации курорта.  

Всего в этой категории было представлено 11 аэропортов страны, в том числе Шереметьево, Домодедово, Внуково и Пулково, - передает "АиФ-Юг". 
Напомним, воздушная гавань Сочи занимает пятое место в России по объемам обслуженных пассажиров и лидирующие позиции в Европе по динамике роста пассажиропотока – только за четыре месяца текущего 2021 года он обслужил 2,7 млн пассажиров.

Воздушная гавань Сочи признана лучшим аэропортом года

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