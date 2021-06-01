Воздушная гавань Сочи признана лучшим аэропортом года

Международный аэропорт Сочи стал лауреатом национальной авиационной премии "Крылья России-2020" и завоевал титул лучшего в стране в номинации "Аэропорт года", - сообщает пресс-служба администрации курорта.

Всего в этой категории было представлено 11 аэропортов страны, в том числе Шереметьево, Домодедово, Внуково и Пулково, - передает "АиФ-Юг".

Напомним, воздушная гавань Сочи занимает пятое место в России по объемам обслуженных пассажиров и лидирующие позиции в Европе по динамике роста пассажиропотока – только за четыре месяца текущего 2021 года он обслужил 2,7 млн пассажиров.