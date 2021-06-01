Казахстан торопится с переходом к "зеленой" энергетике

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил жесткую цель - увеличить долю возобновляемых источников энергии в производимой страной электроэнергии до 15% к 2030 году, пишет Сaspian News. Предыдущая цель правительства заключалась в том, чтобы к 2030 году достичь 10% доли возобновляемых источников энергии в структуре энергопотребления государства. По словам президента, Казахстану уже удалось довести этот показатель до 3%.

"Принимая во внимание новые реалии и текущую положительную динамику, я поставил задачу увеличить долю возобновляемых источников энергии в производимой страной электроэнергии до 15% к 2030 году", - сказал Токаев. Казахстан обладает одним огромными запасами ископаемого топлива, занимает девятое место в мире по экспорту нефти и владеет тремя процентами общих мировых запасов нефти. Нефтегазовая промышленность страны остается основным источником доходов государственного бюджета, но обвал цен на нефть в 2014 году, в результате которого сектор оказался в кризисе, убедил власти Казахстана в ценности диверсифицированной экономики.

Первые значимые усилия в этой области были предприняты Казахстаном еще в 2009 году, когда правительство приняло закон о поддержке проектов в области возобновляемой энергетики. Бывший президент Нурсултан Назарбаев инициировал в 2010 году Программу партнерства "Зеленый мост" для содействия передаче передовых технологий, обмену опытом и оказания финансовой поддержки созданию устойчивой экономики и созданию новых и долгосрочных рабочих мест в "зеленом" секторе. В 2013 году правительство приняло Концепцию перехода к зеленой экономике, которая устанавливает четкие цели по построению стабильной и эффективной экономической модели, основанной на возобновляемых ресурсах, включая достижение 10% доли "зеленой" энергии в энергетическом комплексе страны к 2030 году; и минимум 50% к середине века.

Казахстан также принял выставку EXPO 2017, современную версию Всемирной выставки, посвященной тематике "энергии будущего". Мероприятие длилось четыре месяца, привлекло почти 4 миллиона посетителей из более 130 стран и помогло привлечь большее внимание к стране. Как принимающая страна, Казахстан использовал эту возможность, чтобы продемонстрировать свое видение экономических преобразований, сосредоточенных на возобновляемых источниках энергии.

География Казахстана позволяет ему развивать ветроэнергетику. Примерно на 50% территории страны скорость ветра составляет от 4 до 6 метров в секунду, что подходит для производства энергии данного вида. По данным ЕБРР, наиболее перспективными направлениями являются северный и центральный регионы страны, а также регион Каспийского моря.

Согласно данным, собранным Министерством энергетики страны, в 2020 году Казахстан произвел 108 млрд кВтч электроэнергии, из которых 3,24 млрд были произведены за счет возобновляемых источников энергии. В настоящее время в стране насчитывается 116 объектов по производству возобновляемой энергии с установленной мощностью 1685 МВт.

Между тем, президент Токаев, который считает, что участие местных компаний в проектах по производству возобновляемой энергии все еще крайне мала, он поручил правительству внимательно изучить и применить лучшие международные практики локализации этой сферы.

"Необходимо научиться не только строить новые газовые станции, но и развивать местное производство, науку и технологии, готовить квалифицированные отечественные кадры. В противном случае получается, что вся страна инвестирует в иностранные товары и технологии, оплачивая их тарифами", - полагает Токаев.

Он также подчеркнул необходимость стимулирования использования возобновляемых источников энергии среди населения и предложил реализовать пилотные проекты по эксплуатации солнечных панелей и микроэлектростанций в рамках развития "умных" городов.