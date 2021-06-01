Главная » Новости

В трех кубанских городах на сутки отключат водоснабжение

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ввод обновленного участка водопровода потребует отключения на сутки водоснабжения трех городов Кубани, - сообщила сегодня пресс-служба администрации края.

"В настоящий момент вводят в эксплуатацию новый 11-километровый участок, который позволит увеличить объем подачи воды жителям Геленджика, Новороссийска и Крымска.

В связи с работами по врезке нового участка магистрального водопровода в этих городах полностью приостановят водоснабжение с восьми часов утра второго июня до восьми часов утра третьего июня", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Юг".

Жителям этих городов уже порекомендовали организовать необходимый суточный запас воды.

1295 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!