В трех кубанских городах на сутки отключат водоснабжение

Ввод обновленного участка водопровода потребует отключения на сутки водоснабжения трех городов Кубани, - сообщила сегодня пресс-служба администрации края.

"В настоящий момент вводят в эксплуатацию новый 11-километровый участок, который позволит увеличить объем подачи воды жителям Геленджика, Новороссийска и Крымска.

В связи с работами по врезке нового участка магистрального водопровода в этих городах полностью приостановят водоснабжение с восьми часов утра второго июня до восьми часов утра третьего июня", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Юг".

Жителям этих городов уже порекомендовали организовать необходимый суточный запас воды.