"Комендатский час" сократили в Грузии

Власти Грузии сокращают на час ограничение на ночное передвижение. Решение принято по итогам заседания Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"По решению межведомственного координационного с целью поддержи фермеров в реализации сельскохозяйственной продукции, установленное ограничение на передвижение в ночное время с сегодняшнего дня будет с 23 до 4 часов, то есть вместо 5 утра завершится в 4 часа", – приводит слова главы оперштаба координационного совета по борьбе с СОVID-19 Георгий Гибрадзе "Спутник-Грузия".

Таким образом, с сегодняшнего дня "комендантский час" в Грузии будет действовать с 23:00 до 04:00 утра.

Гибрадзе отметил, что сокращение часа также коснется обычных граждан и туристов, хотя данное решение ориентировалось на фермеров.