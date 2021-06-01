В Сочи открылся гастрофестиваль Gastreet

С 1 по 5 июня в Красной Поляне проходит ресторанное шоу Gastreet.

Участниками мероприятия стали 5 тыс человек, среди них повара, владельцы ресторанов, управляющие, бизнесмены. Гостей фестиваля ждут дегустации, концерты, лекции, спортивные состязания. Шоу будет происходить одновременно более чем на 10 площадках.

В программе также благотворительный питательный забег Run&Eat, карнавал, намеченный на 3 июня, детские квесты, экскурсии.