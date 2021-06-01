Полиция проверит видео со странным мужчиной в наручниках, всколыхнувшее армянские соцсети
Полиция Армении проведет служебное расследование, в ходе которого установит все обстоятельства необычного видеоролика, записанного в одном из участков, предположительно, Еревана. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Решение о проведении расследования принял начальник полиции Ваге Казарян, сообщает Sputnik Армения.
В пресс-службе отказались отвечать на какие-либо вопросы относительно ЧП, заверив, что расскажут все по итогам проверки.
Ранее армянские телеграм-каналы опубликовали запись, на которой мужчина без одежды, но в наручниках, с криками и бранью бегает по лестнице, а полицейские пытаются успокоить его.
Вестник Кавказа
в facebookПодписаться