В России выявили 9 500 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусна сообщает, что на территории России выявили еще 9,5 тыс новых случаев заболевания. В Москве отмечается резкий рост новых случаев

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 9 500 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 268 (13,3%) без клинических проявлений», - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 3 669 (накануне 2 614), в Санкт-Петербурге - 817, в Московской области - 743. В Краснодарском крае - 97 новых случаев заболевания, в Крыму - 96, в Дагестане - 48, в Ставропольском крае - 36, в Кабардино-Балкарии - 14, в Карачаево-Черкесии - 13, в Ингушетии - 10, в Чечне - 10, в Северной Осетии - 8, в Адыгее - 7.

Суточный прирост достиг 0,19%, общее число инфицированных в России составляет на 1 июня 5 081 417.

За сутки выписаны по выздоровлении 8 994 человека, за весь период - 4 693 579 человек.

За сутки умерли 372 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 121 873 человека.