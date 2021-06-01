Узбекские производители табака и алкоголя заплатят потребителям за их здоровье

Власти Узбекистана с сегодняшнего дня вводят новый, уже второй по счету сбор для производителей алкоголя и табака на оздоровительные мероприятия по оздоровительной платформе "Здоровый образ жизни", стимулирующей пешие прогулки, - сообщили в Государственном налоговом комитете (ГНК) республики.

"С 1 июня 2021 года платформа "Здоровый образ жизни" заработает в полном режиме. Плательщиками специального сбора постановлением правительства установлены юридические лица, производители алкогольной и табачной продукции после реализации продукции", - заявил представитель ГНК, передает Sputnik Узбекистан.

Производители пива и водки будут выплачивать по 500 сумов ($0,05) с одного декалитра с реализованной продукции, производители табачной продукции – также 500 сумов за 1 тыс сигарет.

С 1 июня 2018 года они e;t отчисляют выплаты на развитие спорта: производители пива - $0,2, производители водки - $0,5 с каждого реализованного декалитра, производители табачной продукции - $0,1 за каждую тысячу проданных сигарет, - добавили в ГНК страны.