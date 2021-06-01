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ВОЗ переименовала "дискриминационные" штаммы COVID-19

ВОЗ переименовала &quot;дискриминационные&quot; штаммы COVID-19

ВОЗ предложила использовать буквы греческого алфавита для названия новых штаммов коронавируса.

Так, британский штамм станет альфой, южноафриканский - бетой, бразильский - гаммой, а индийский - дельтой. Данная рекомендация экспертов ВОЗ опубликована на сайте организации 1 июня.

В ВОЗ полагают, что такие наименования будут понятнее для «ненаучной аудитории». А названия по месту обнаружения вариации носят "стигматизирующий и дискриминационный" характер, отметили в организации.

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Вестник Кавказа

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