ВОЗ переименовала "дискриминационные" штаммы COVID-19

ВОЗ предложила использовать буквы греческого алфавита для названия новых штаммов коронавируса.

Так, британский штамм станет альфой, южноафриканский - бетой, бразильский - гаммой, а индийский - дельтой. Данная рекомендация экспертов ВОЗ опубликована на сайте организации 1 июня.

В ВОЗ полагают, что такие наименования будут понятнее для «ненаучной аудитории». А названия по месту обнаружения вариации носят "стигматизирующий и дискриминационный" характер, отметили в организации.