ВОЗ переименовала "дискриминационные" штаммы COVID-19
ВОЗ предложила использовать буквы греческого алфавита для названия новых штаммов коронавируса.
Так, британский штамм станет альфой, южноафриканский - бетой, бразильский - гаммой, а индийский - дельтой. Данная рекомендация экспертов ВОЗ опубликована на сайте организации 1 июня.
В ВОЗ полагают, что такие наименования будут понятнее для «ненаучной аудитории». А названия по месту обнаружения вариации носят "стигматизирующий и дискриминационный" характер, отметили в организации.
Вестник Кавказа
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