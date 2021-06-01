Автомобиль взорвался на ходу в Сырдарьинской области, есть жертвы

Взрыв в машине унес жизни людей сегодня ночью в Сырдарьинской области, такое сообщение распространила пресс-служба МЧС Узбекистана.

В нем говорится, что легковой автомобиль Lacetti ехал по территории махаллинского схода граждан "Янги давр" Акалтынского района по трассе Термез - Ташкент. За рулем машины был житель села Зафар Миришкорского района Кашкадарьинской области.

Около 03.40 прогремел взрыв, причиной которого стал разрыв газового баллона в автомобиле.

"В результате двое находившихся в автомобиле пассажиров погибли на месте происшествия, водитель и один пассажир получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское объединение Акалтынского района", - цитирует сообщение Sputnik Узбекистан.

Идет доследственная проверка.