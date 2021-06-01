Привитым от коронавируса туристам разрешат въезд в Киргизию
Киргизия разрешит въезд только вакцинированным туристам, заявила замдиректора департамента туризма при минэкономики и финансов Кыял Кенжематова.
"С началом турсезона в Киргизии департаментом туризма был разработан алгоритм по развитию отрасли во время пандемии коронавируса. В нем прописано, что иностранные путешественники смогут посещать страну при наличии прививки от COVID-19", — приводит ее слова РИА Новости.
Она отметила, что сейчас алгоритм рассматривается внешнеполитическим ведомством Киргизии.
Кенжематова добавила, что всех туристов обяжут соблюдать санитарные нормы.
Вестник Кавказа
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