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Привитым от коронавируса туристам разрешат въезд в Киргизию

Привитым от коронавируса туристам разрешат въезд в Киргизию

Киргизия разрешит въезд только вакцинированным туристам, заявила замдиректора департамента туризма при минэкономики и финансов Кыял Кенжематова.

"С началом турсезона в Киргизии департаментом туризма был разработан алгоритм по развитию отрасли во время пандемии коронавируса. В нем прописано, что иностранные путешественники смогут посещать страну при наличии прививки от COVID-19", — приводит ее слова РИА Новости.

Она отметила, что сейчас алгоритм рассматривается внешнеполитическим ведомством Киргизии.

Кенжематова добавила, что всех туристов обяжут соблюдать санитарные нормы.

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