В США ушел из жизни легендарный журналист-международник Мэлор Стуруа

В США в возрасте 93 лет умер журналист-международник, мастер политического памфлета Мэлор Стуруа, - сообщил сегодня глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

"Сегодня на 94-м году жизни скончался Мэлор Стуруа - один из гигантов советской журналистики и публицистики", - цитирует собеседника ТАСС.

Мэлор Стуруа родился 10 апреля 1928 в Тифлисе в семье Георгия Стуруа и Нины Абуладзе, его отец в 1942—1948 годах возглавлял Верховный Совет Грузии. Родители дали сыну "советское" имя Мэлор (акроним Маркс - Энгельс - Ленин - Октябрьская Революция).

Свою карьеру после окончания МГИМО будущий журналист-международник, лауреат премий имени В. Воровского и А. Толстого, автор многих книг на политические темы начал в газете "Известия" в 1950-м. Через 10 лет он в качестве специального корреспондента сопровождал Никиту Хрущева в поездке по странам Востока, после чего участвовал в написании книги об этой поездке "Разбуженный восток". Именно за нее Стуруа получил журналистскую премию имени Воровского.

С середины 1960-х был собственным корреспондентом "Известий" в Лондоне, а с 1968-го - в Нью-Йорке. С 1972 года - заместитель редактора "Известий" по международному отделу. В 1977 году направлен собкором в Вашингтон, а в 1982 году он возглавил отдел по развивающимся странам "Известий" и стал членом редколлегии газеты.

По приглашению американского Фонда Карнеги по вопросам международной безопасности в 1989-1990 годах работал его сотрудником, а затем в Школе государственного управления им. Дж. Кеннеди при Гарвардском университете. С 1991 года - научный сотрудник, профессор Института общественной политики имени Х. Хэмфри Миннесотского университета.

В начале 2000-х годов продолжал работать в США в качестве обозревателя газеты "Московский комсомолец".

Стуруа - автор нескольких книг: "Время по Гринвичу и по существу", "Футбольный Альбион, 1966", "Брожение", "С Потомака на Миссисипи", "Этот безумный…", "Вид на Вашингтон из отеля Уотергейт", "Бурное десятилетие", "Десять из тридцати" и других, а в 2015 году он опубликовал книгу стихов.