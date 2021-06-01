Искусственный интеллект vs человек: в США заявили о новом секретном оружии

В армии США периодически проводятся учения Soldier Touchpoint, когда при проработке вариантов развития боевых действий новые автономные системы, оружие и технологии на базе искусственного интеллекта выполняют действия совместно с военнослужащими для оптимизации, рассказывает американский военный эксперт Крис Осборн в статье для журнала National Interest.

Оснащенные искусственным интеллектом истребители уже несколько раз выигрывали имитационные воздушные бои против истребителей, пилотируемых людьми. Значит ли это, что один превосходит другой? Многое в работе человеческого мозга до сих пор остается загадкой. Это сложный организм, способный выполнять математические функции, а также множество других субъективных задач. Такие процессы как вдохновение, чувства, эмоции или намерения гораздо труднее вычислить с помощью математически разработанных компьютерных алгоритмов и "единиц с нулями".

Однако искусственный интеллект (ИИ) развивается все более стремительными темпами и, как считают некоторые опытные разработчики, даже расширяет свою способность измерять, каталогизировать и анализировать более субъективные переменные. Кажется, что ИИ развивается с невероятной скоростью. Тем не менее пока неизвестно, сможет ли компьютер когда-либо по-настоящему оценить такие плохо поддающиеся расчету явления как "намерение, интуиция, более абстрактные философские концепции и влияние эмоций на поведение человека." Возможно, что нет, по крайней мере, в ближайшем будущем.

Несмотря на продолжающиеся дискуссии по этому вопросу и растущую эффективность систем ИИ в симуляциях, дополненной реальности и имитационных воздушных боях, есть основания полагать, что на какое-то время решение по вопросу, какой из интеллектов в конечном итоге лучше, найдено. Эксперты сходятся во мнении, что необходимо сочетание искусственного и естественного интеллектов. Это может стать оптимальным решением в долгосрочной перспективе. При этом нет никаких сомнений в том, что компьютеры, особенно аналитические системы с искусственным интеллектом, действуют во много раз быстрее, лучше и эффективнее людей, поскольку могут выполнять миллионы организационных, аналитических и сравнительных операций за миллисекунды, тем самым экономя время и значительно повышая эффективность. Вот почему разработчики оружия из всех служб делают упор на симбиоз военнослужащих и искусственного интеллекта, чтобы облегчить когнитивную нагрузку на тех, кто принимает решения, сэкономить время и дать возможность сосредоточиться на принятии непосредственно ключевых решений.

Бригадный генерал Росс Коффман, руководитель кросс-функциональной группы боевых машин нового поколения армии США, подразделения, которое разрабатывает боевых роботов для будущих войн, сказал National Interest, что процесс модернизации, связанный с будущими боевыми действиями, требует "намного больше, чем единицы с нулями".

Руководитель командования армии США по разработке оружия будущего поколения, генерал Джон Мюррей заявляет, что, несмотря на обещание автономии, а также обработки и обмена данными с помощью искусственного интеллекта, для взаимодействия между экипажем пилотируемых аппаратов и беспилотными аппаратами, а также для взаимодействия между только беспилотными системами потребуются операторы, контролирующие, направляющие или участвующие в процессе, которые при этом будут контролировать и направлять процесс принятия командных решений. Планируется, что новые боевые машины, такие как частично пилотируемая боевая машина пехоты (OMFV), будут пилотируемыми или беспилотными в зависимости от требований миссии, объяснил Коффман. Так же обстоит дело со стелс-истребителями шестого поколения, другими истребителями и боевыми платформами ВВС США. Это будет касаться и быстро растущего флота безэкипажных надводных кораблей ВМФ всех размеров, во многих из которых по мере необходимости все равно могут размещаться моряки.

Поэтому, несмотря на развитие автономии, анализа и организации данных в реальном времени с помощью ИИ, в управлении по разработкам все чаще проводят эксперименты с новыми системами. Это не только демонстрирует плюсы и минусы их работы в боевых условиях, но и позволяет составу предлагать перспективы и идеи, возможные только через человеческое познание. В армии США периодически проводятся учения Soldier Touchpoint, когда при проработке вариантов развития боевых действий новые автономные системы, оружие и технологии на базе искусственного интеллекта выполняют действия совместно с военнослужащими для оптимизации. Например, передовой разведывательный беспилотный летательный аппарат или робот для доставки боеприпасов смогут быстро выполнять широкий спектр важнейших функций во время боевых действий, но при необходимости все же будут получать команды от людей.