И.о. министра здравоохранения извинилась за скандал с телами погибших во Второй Карабахской войне

И.о. главы Минздрава Армении Анаит Аванесян принесла извинения родственникам армянских военнослужащих в связи с опубликованными накануне фотографиями тел погибших во Второй Карабахской войне, упакованных в полиэтиленовые мешки и разбросанные на полу морга Абовянского судебно-медицинского центра.

Политик признала, что ответственность за случившееся лежит на ней, поскольку после транспортировки останков она лично не проследила за тем, чтобы их хранили в полагающихся условиях.

Аванесян подчеркнула, что за последний год Абовянский центр сделал все возможное для идентификации погибших, и напомнила, что Минздрав назначил служебное расследование, передает Sputnik Армения.